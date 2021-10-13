В украинском "Тикток" около месяц назад появился новый тренд - школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "Батько наш Бандера, Украина - мати". Теперь они пошли дальше, и с помощью этой песни "перевоспитывают" учителей.

На одном из видео, которое выложили в "Тикток" киевские школьники, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко распевать эту песню, пока преподаватель общается с учениками.

"А чего учителя так покорчило?", "А учительница что?", - интересуются в комментариях.

"Все ясно, она - российская вата", - отвечают другие комментаторы под видео

Ряд телеграм-каналов пишет, что после этого женщина перестала выходить на работу. Хотя официальных подтверждений этому нет. Также как и непонятно - ученики решили выступить с песней из-за политической позиции учительницы или просто решили помотать педагогу нервы.

Ранее "Страна" писала о том, что университет Поплавского первым в мире открывает факультет ТикТока.

Также мы сообщали, что в Полтаве мужчина пришел извиняться за украденные тиктокером колпачки и лопатой разбил два авто.