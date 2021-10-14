В четверг, 14 октября, в Киеве националисты, которые готовятся к маршу, включили песню "Батько наш Бандера", которую ранее украинские школьники использовали для флешмоба.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Также сейчас в парке Шевченко, откуда националисты будут начинать свой марш, собирается разносторонняя публика. От людей в форме УПА до ряженых запорожских казаков.

Идет активная торговля значками с соответствующей символикой. А "Братство" Корчинского держит плакат о том, что они "партия бога".

Есть и несколько плакатов на русском языке. Например: "Бандера герой - Сталин отстой" (причем фамилию Степана Бандеры написали с ошибкой как Бендера), "Мельник - герой, Жуков отстой". Андрей Мельник - нацистский коллаборационист, один из вождей ОУН.

Напомним, сегодня националисты пройдут маршем по столице. На территории парка Шевченко собрались тысячи человек в честь Дня защитника и защитниц Украины. Они пришли с флагами Украины, а также Нацкорпуса и "Свободы".

Ранее мы рассказывали о требованиях, которые националисты сегодня предъявят.

"Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.