В Украине продолжает ускоренными темпами формироваться новая партия на прозападном фланге во главе с шоуменом и бывшим членом "Голоса" Сергеем Притулой.

Объявив о создании собственной политической силы, он проводит встречи в разных уголках страны с заинтересовавшимися гражданами. За этим туром Притулы, очевидно, призванным закрепиться в образе политика и найти свой электорат, внимательно наблюдают в Верховной Раде: во-первых, во фракции “Голоса”, с чьим руководством шоумен разругался, после чего и занялся партстроительством, а, во-вторых, во фракции “Европейской солидарности” (ЕС), где увидели нового конкурента на своем электоральном поле. И в верхушке “Голоса”, и в ЕС говорят о содействии Офиса президента (ОП) проекту Притулы.

Кроме того, в политических кругах ходят слухи, что к партии Притулы имеют отношениях ряд известных бизнесменов. В частности - экс-регионал Виталий Хомутынник (он муж родной сестры жены Притулы) и владелец инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала. Более того, молва говорит, что Фиала намерен "делегировать" в эту партию ряд известных журналистов своих изданий.

Детали - в материале “Страны”.

В поиске друзей

Мы уже писали о поездках Притулы по стране, которые начались одновременно со слухами о его желании обзавестись собственной политсилой. Как оказалось, у шоумена большие политические амбиции. Попытка переворота в партии “Голос”, в политсовете которой Притула состоял, провалилась. Он ушел на вольные хлеба и вскоре отправился на политические гастроли, начав с хорошо знакомых западных областей.

Анонсируя через свой Телеграм-канал встречу в Луцке, Притула предложил поговорить о волонтерстве и общественной деятельности, “об Украине с ее болями и перспективами”.

“Подискутируем, насколько возможно украинцам оставаться в статусе “вне политики”, почему это не вариант и как активно в ней участвовать…”, - писал Притула.

Если судить по его соцсетям, сейчас шоумен занялся юго-востоком. Деталей он по-прежнему старается избегать. Например, он хранит в тайне партийное название, хотя не секрет, что это будет “Партия Сергея Притулы”. Документы на регистрацию уже в Министерстве юстиции. В открытых реестрах партия Притулы еще не фигурирует.

Бизнес ни при чем

Поездки Притулы отслеживают, наверное, особенно внимательно в двух политсилах. Руководство его бывшей партии “Голос” подозревает, что политическая активность шоумена связана с действиями оппозиции внутри фракции “Голоса” в Раде.

Как писала “Страна”, парламентская фракция “Голоса” уже полгода расколота на две группы. Противники руководства партии и фракции создали внутрифракционную группу “Справедливость”. Они поддерживали Притулу в борьбе за лидерство в “Голосе”.

Глава фракции Ярослав Железняк обвинил “Справедливость” в сотрудничестве с Банковой в нескольких важных для той голосованиях ради его замены, а также субвенций для округов фракционных мажоритарщиков и в целом лояльного отношения к нуждам членов группы.

Отдельно якобы оговаривалась помощь Банковой в раскрутке некоего нового “патриотического” политпроекта с ориентиром на Западную Украину. Речь о новой партии Притулы, неофициально подтверждали в “Голосе”. В “Справедливости” обвинения опровергли.

Вопреки прогнозам Железняка, попыток снять его с должности после назначения нового спикера не было. Собеседник из группы Рудык-Железняка говорит, что дело - в угрозе руководства “Голоса” через съезд вообще распустить фракцию.

“В ОП этого не хотят, потому что освободится много людей, которые могут стать ресурсом для депутатской группы Разумкова (экс-спикер Дмитрий Разумков, перешедший в оппозицию к Банковой - Ред.) Поэтому забрасываются удочки: мол, давайте тогда не Устинову (член “Справедливости” Александра Устинова - Ред.) вместо Железняка, а Умерова или Рахманина (народные депутаты от “Голоса” Рустем Умеров и Сергей Рахманин, к слову уже занимавший пост председателя фракции - Ред.)”, - говорит источник.

Притуле повезло больше. Как утверждают разные источники в “Голосе”, к работе с шоуменом привлекли лояльных к Банковой бизнесменов. “ОП попросил Веревского и Хомутынника помочь Сергею. Участвует также Фиала. В узком кругу ходит видео, где Притула об этом говорит”, - уверяют собеседники. О причастности Фиалы к проекту Притулы говорит и собеседник, близкий к руководству “Евросолидарности”.

Кроме того, пошли слухи, что Фиала поможет Притуле и кадрами. В частности, говорят, что к проекту со временем могут примкнуть главреды журнала НВ Виталий Сыч и "Украинской правды" Севгиль Мусаева (оба издания принадлежат Фиале).

Правда, все описанные выше лица свою причастность к проекту примулы опровергают.

“Виталий Хомутынник сегодня не имеет никакого отношения к политике. Он занимается бизнесом, проводит много времени в командировках за границей”, - сообщили “Стране” в его пресс-службе.

“Томаш Фиала не помогает Сергею Притуле”, - ответили изданию в пресс-центре компании Dragon Capital бизнесмена.

"Я не собираюсь в политику, и никто подобные предложения мне не озвучивал в последнее время", - ответила Мусаева на вопрос "Страны".

Уже после публикации материала Виталий Сыч ответил на вопрос издания: "Впервые об этом слышу. Даже не рассматривал и не обсуждал. Меня звали в парламент и раньше, но мне нравится моя работа, и я не планирую ее менять".

Спойлер на выборах

В политических кругах также обратили внимание, что Притулу стали чаще видеть в числе спикеров на различных форумах отнюдь не развлекательного характера (к концертам шоумену не привыкать, конечно). Так, в конце сентября он был модератором дискуссии на одной из панелей 10-го ежегодного судебного форума. Правда, в профессиональной тусовке отреагировали с юмором на его появление на таком мероприятии.

“Открываем панель, в которой участвуют судьи Конституционного суда. Видим, что модерирует ее известный конституционалист и безусловно специалист по конституционному праву Сергей Притула”, - прокомментировала на своей странице в Фейсбуке замглавы “правового” комитета Рады Ольга Совгиря (“Слуга народа”).

Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что участие Притулы преследовало другую цель. “Идет его “обкатка” на массовых мероприятиях совсем другого порядка. Правда, поводы должны быть органичными. Когда человек, мягко говоря не из той сферы, это вызывает усмешку, а то и сарказм”, - комментирует Золотарев “Стране”.

Притула также фигурирует в числе спикеров “Форума новых политических лидеров”, который намечен в Киеве на 20 ноября. Основатель мероприятия - политтехнолог Николай Давыдюк, который, по информации издания, сотрудничает с Притулой. Также там выступят ряд “слуг народа”, член “Справедливости” в парламенте (и союзник Притулы) Соломия Бобровская, Алексей Гончаренко из “Евросолидарности”, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и опять-таки главред “Украинской правды” Мусаева. При этом в комментарии "Стране" она уточнила, что темой ее выступления на форуме будет не политика, а "работа УП".

Собеседник, близкий к команде Притулы, говорит, что по мере раскрутки с ним будут все чаще появляться люди, которые войдут в создаваемую партию. “А сейчас нужно поднять его личный рейтинг, который потянет и партийный”, - говорит он.

Вероятно, по этой причине Притула пока не хочет афишировать союзы с идеологически близкими ему политиками и общественными деятелями, а то и вовсе отклоняет предложения о дружбе. По информации из его окружения, шоумен не захотел заключать сделку с триумвиратом бывшего главы Совета безопасности и обороны Александра Данилюка, экс-генпрокурор Руслана Рябошапки и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, у которого общий проект “Центр устойчивости и развития государства”.

Как говорят, Притула хочет сделать ставку на новые лица, а те уже “засвечены” в политике.

Как говорилось выше, по-своему относятся к активности Притулы в “Евросолидарности”. Там видят в нем конкурента, который может “откусить” часть электората партии Петра Порошенко, что выгодно для власти, борющейся с экс-президентом. “Партия Притулы может стать спойлерским проектом для ЕС, потоптавшись по ее электоральному полю. Стратегия сегментирования электората до сих пор показывает у нас хорошие результаты. Взяв 3-4% голосов, партия Притулы не пройдет в Раду, но уменьшит результат политсилы Порошенко”, - объясняет политттехнолог Андрей Золотарев.

“Уже была попытка с “Голосом” на прошлых выборах, и где сейчас эта партия? Успехов “зеленым” (то есть власти - Ред.) с новым “спойлером!” - говорит источник, близкий к руководству ЕС.