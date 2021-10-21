За последний месяц рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", чей президентский рейтинг тоже значительно снизился, упал почти на 5%.

Об этом свидетельствуют данные опроса.

Социологи опросили украинцев и выяснили, что если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в ближайшее время, то только 15,5% опрошенных из тех, кто определился с выбором, отдали бы голос за партию "Слуга народа".

Таким образом, партия за месяц потеряла почти 5% поддержки (с 20% до 15,5%) и переместилась на вторую строчку рейтинга, уступив первое "Европейской солидарности" экс-президента Украины Петра Порошенко, которую готовы поддержать 15,7% определившихся с голосованием опрошенных.

Также близки к этим цифры позиции у "Батькивщины" (13,6%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13%).

Напомним, согласно новым опросам рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц упал практически на 10%. Что стало причиной такого падения народной поддержки и что это значит для главы государства подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что после публикации расследования о причастности лидеров стран к офшорам Pandora Papers 77% украинцев заявили, что считают недопустимым для президента иметь офшоры.