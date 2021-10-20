После публикации расследования о причастности лидеров стран к офшорам Pandora Papers 77% украинцев заявили, что, на их взгляд, недопустимо, когда высшие должностные лица и передовые политики задействованы в подомных схемах. При этом более половины жителей страны верят, что президент Украины Владимир Зеленрский и его партнеры обладают офшорными счетами за рубежом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи 15-18 октября опросили 1 200 украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Оказалось, что 77,1% опрошенных считают, что недопустимо, когда высшие должностные лица и передовые политики владеют офшорами за границей. Считают, что в этом нет ничего плохого лишь 15,6% опрошенных.

При этом, по информации социологов, 56,9% респондентов верят, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры обладают офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский выводил средства из "Приватбанка", в том числе через "95 квартал". Не верят в этот 22,6% респондентов.

Напомним, в расследовании Pandora Papers говорится о том, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых были его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу.

Также мы писали о том, что НАПК проверяет декларации президента Зеленского и главы СБУ Баканова после скандала с офшорами.

Кроме того, "Страна" рассказывала, как Зеленский сознался в преступлении, подтвердив информацию по своим офшорам.