Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова после выхода расследования "Слидство Инфо" по офшорным документам Pandora Papers.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

В ответе говорится, проверка по Зеленскому проведена, а по Баканову проводится. Также там указывается, что информация из расследования "Слидство Инфо" учтена при проведении проверки.

В НАПК обещают обнародовать результаты полной проверки.

Ответ НАПК о проверке деклараций. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, в мире разгорелся грандиозный скандал после публикации расследования "Pandora Papers". В нем рассказывается, в частности, как президент Украины Владимир Зеленский уходил от налогов через офшорные компании. Речь также шла о том, что совладельцами сети разветвленной сети офшорных компаний были давние друзья и партнеры Зеленского по телевизионному бизнесу, в том числе Иван Баканов. "Страна" подробно писала, что говорится в досье об офшорных активах Владимира Зеленского.

Мы также рассказывали, о чем идет речь в расследовании офшоров Зеленского журналистов "Слидство.info".

На днях Зеленский впервые прокомментировал скандал со своими офшорами в "досье Пандоры".