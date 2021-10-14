В Чили запустили процедуру импичмента президенту страны Себастьяну Пиньера. Причиной такого шага стало "досье Пандоры".

Об этом сообщает Reuters.

Как передает агентство, оппозиционные парламентарии запустили процедуру импичмента президенту из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающей компании.

Так, подробности данной сделки появились в "досье Пандоры".

Такое решение законодатели приняли после того, как чилийский прокурор объявил о начале расследования возможных обвинений в коррупции, связанных со взяточничеством и налоговыми нарушениями, которые связаны с продажей компании.

Один из инициаторов импичмента, депутат нижней палаты Хайме Наранхо заявил, что Пиньера "открыто нарушил Конституцию".

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "досье Пандоры". Основываясь на самой масштабной в истории утечке файлов из офшоров, оно выявил секретные сделки и скрытые активы более 330 политиков, высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса в более чем 90 странах. В нем фигурируют данные о Владимире Зеленском.

Мы также приводили публикацию британской The Guardian, которая написала об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных на основании "досье Пандоры".