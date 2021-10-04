В Чехии начали расследование в отношении главы правительства страны Андрея Бабиша, который, согласно опубликованному "досье Пандоры" перевел через офшорные компанию 15 млн евро, купив на эти деньги недвижимость на французской Ривьере.

Об этом сообщила полиция Чехии в своем Twitter-аккаунте.

"Национальный центр борьбы против организованной преступности SKPV начинает расследование не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и всех граждан Чехии, которых упоминают в этом "деле". Однако, сейчас мы не будем предоставлять больше информации", - говорится в сообщении полиции Чехии.

В обнародованных документах говорится о том, Международный консорциум журналистских расследований утверждает, что премьер-министр Чехии, который является также миллиардером, в 2009 году перечислил через офшоры с использованием подставных фирм и лиц 15 миллионов евро для покупки недвижимости во Франции.

При этом в "Досье Пандоры" фигурируют данные 300 чешских граждан.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "досье Пандоры". Основываясь на самой масштабной в истории утечке файлов из офшоров, оно выявил секретные сделки и скрытые активы более 330 политиков, высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса в более чем 90 странах. В нем фигурируют данные о Владимире Зеленском.

"Страна" публиковала ключевые выводы об аналогичном расследовании украинских журналистов.