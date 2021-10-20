За последний месяц рейтинг президента Владимира Зеленского рухнул почти на 10%. Если бы выборы главы государства состоялись бы в ближайшее время, за него проголосовало бы чуть меньше 25% украинцев (в середине сентября - около 33% - Ред.).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Социологи 15-18 октября опросили 1 200 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма.

Оказалось, что если бы выборы президента Украины проходили бы в ближайшее время, то 24,7% опрошенных из тех, кто определился с голосом, отдали был его за Владимира Зеленского. 15,6% поддержали бы лидера "Евросолидарности" и экс-президента Петра Порошенко; 12,2% - лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко; 9,4% - сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко; 7,8% - Игоря Смешко; 7,1% - экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Любопытно, что президентский рейтинг Зеленского всего за месяц рухнул почти на 10%: в середине сентября его готовы были поддержать 33,3% респондентов. При этом в сентябрьском опросе среди кандидатов не упоминался Дмитрий Разумков. Сейчас же он получил сразу 7,1%. Очевидно, что в основном именно к нему и перешли проценты от Зеленского.

"Такие данные опроса - очень плохой знак для Зеленского. Так как одной из основ его власти до сих пор было распространённое представление, что у него лучшие шансы из всех кандидатов победить на выборах президента. Тенденции, однако, говорят о другом", - комментирует телеграмм-канал "Политика страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что результаты опроса показали: только 8% украинцев положительно отнеслись к отставке Разумкова, негативно - почти 40%.

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