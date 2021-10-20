Только 8% украинцев отнеслись положительно к отставке Дмитрий Разумкова с поста председателя Верховной Рады Украины. При этом почти половина граждан (44,1%) отнеслись к его отставке равнодушно.

Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, 8% респондентом отнеслись к отставке Разумкова положительно, 39,1% - отрицательно, а 44,1% равнодушно отнеслись к отставке спикера.

В то же время, более половины опрошенных (57,2%) придерживаются мнения, что отставка Дмитрия Разумкова ничего не изменит, 24,3% видят в этом превращение Рады в послушный инструмент Офиса президента, а 6,6% ожидают ускорения реформ.

Опрос проводился в период 15-18 октября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 1 200 респондентов от 18 лет и старше, который проживают на подконтрольной Киеву территории Украины.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. "За" проголосовали 284 народных депутата.

Также сообщалось, что десятки нардепов извинились перед Разумковым за то, что проголосовали под давлением за его отставку.