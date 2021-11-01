Вице-премьер-министр и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в Раде Тарас Камельчук.

"Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие. Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ", - написал Камельчук.

Напомним, "Страна" уже писала о том, что Резникова планируют выдвигать на должность министра обороны. А его место в министерстве по делам ОТ займет Ирина Верещук. Ранее "Страна" анализировала, зачем Офис президента хочет перетасовать Кабмин на этой неделе, и рассказывала, кого еще планируют уволить в правительстве.

Также мы сообщали, что в понедельник, 1 ноября, "слуг народа" собирают на заседание фракции, чтобы обсудить кадровые вопросы. Собрание фракции состоится 1 ноября в киевском конгрессно-выставочном центра "Парковый" в семь вечера.