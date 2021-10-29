В понедельник, 1 ноября, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве парламента.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своем Тelegram-канале.

Собрание фракции состоится 1 ноября в киевском конгрессно-выставочном центра "Парковый" в семь вечера. На заседании члены фракции обсудят кадровые вопросы в исполнительной власти и аппарате Верховной Рады, избрание первого заместителя главы фракции (кандидатом на должность является нардеп Андрей Мотовиловец) и ряд других вопросов.

"Будут обсуждать кадровые вопросы. В том числе и в правительстве. То есть, судя по всему, уже на следующей неделе состоится как минимум два назначения, о которых уже писала "Страна" - нынешний министр по делам оккупированных территорий Резников станет министром обороны, а нардеп Ирина Верещук - министром по делам оккупированных территорий", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" подробно рассказывала кто такой Алексей Резников, который может стать новым министром обороны.

Также сообщалось, что в Кабинете министров планируется и ряд других кадровых изменений, в частности нынешний глава Гостаможни Рябикин может стать вице-премьером, сменив Уруского.