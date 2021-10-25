Появилась новая информация о предстоящих ротациях в Кабмине. Сейчас обсуждается вариант назначения на должность вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности вместо Олега Уруского нынешнего главы Гостаможни Павла Рябикина.

"Сам Рябикин очень хочет попасть на эту должность, но выставил два условия. Первое - контроль с его стороны за кадровой политикой Укроборонпрома. Второе - назначения его зама Звягинцева и.о. главы таможни на переходный период пока не выберут нового главу на конкурсе. По обоим условиям в Офисе президента есть проблемы. Особенно по второму. Так как на главу таможни, в случае ухода Рябикина, активно сватают разведчика из Госпогранслужбы Вячеслава Демченко. Демченко - человек влиятельного соратника Зеленского из Харькова Вадима Слюсарева", - говорит источник в окружении Рябикина, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне распространился слух, что на должность министра обороны Украины в ближайшее время хотят назначить нынешнего виде-премьера и министра по делам оккупированных территорий Алексея Резникова, который близок к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Ранее "Страна" писала о том, что В "Слуге народа" допустили возможность отставки министров Тарана и Уруского этой осенью.

Также мы сообщали, что глава Минобороны Таран взял в советники бывших замов и русскоязычного писателя.