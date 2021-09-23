Глава Министерства обороны Андрей Таран, об отставке которого ранее говорили в "Слуге народа", взял в советники двух экс-заместителей министра обороны Игоря Халимона и Игоря Старобинского, а также украинского русскоязычного писателя, директора неправительственного "Центра исследований армии" Валентина Бадрака.

Об этом со ссылкой на ответ оборонного ведомства сообщает издание "Украинские новости" в четверг, 23 сентября.

По данным Минобороны, Таран устроил Халимона и Старобинского Таран штатными советниками, а Бадрака - советником на общественных началах.

Кроме Бадрака, советниками министра обороны на общественных началах работают Альберт Салтиков, Алексей Гридин и Андрей Дунаев.

Как говорится в ответе ведомства, всего у Тарана шесть советников: два штатных и четыре - на общественных принципах.

Напомним, ранее "Страна" заметила главу министерства обороны Андрея Тарана в центре Киева в правительственном квартале на внедорожнике Audi Q7 S-line. Такой новый автомобиль сейчас на украинском рынке стоит порядка 3,5 млн грн.

Также мы рассказывали, что летом "Слуги народа" заявили о претензиях к Андрею Тарану.