Источники "Страны" в Офисе президента подтверждают появившуюся информацию о том, что на должность министра обороны Украины в ближайшее время хотят назначить нынешнего виде-премьера и министра по делам оккупированных территорий Алексея Резникова.

Резников близок к главе Офиса президента Андрею Ермаку (также как и планируемый к увольнению Андрей Таран), а его главной задачей станут выступления с разными заявлениями на военную тему перед публикой (с чем были большие проблемы у Тарана).

На место же Резникова, то есть министром оккупированных территорий, хотят назначить нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук (ранее ее кандидатуру тоже рассматривали на пост министра обороны).

При этом источник даёт два уточнения.

Окончательное решение по этой рокировке будет принято до конца октября. А на голосование вопрос вынесут в начале ноября. И к тому времени ещё что-то могут переиграть. Не факт, что Верещук согласится на должность министра по делам оккупированных территорий. Масштаб этой позиции (по сути - это виртуальная работа по генерированию гневных заявлений в адрес России и "ЛДНР" и сочинительство разных, мягко говоря, противоречивых законов вроде проекта о "коллаборантах" и о "переходном периоде") не сопоставим с министерством обороны.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто такой Резников и что о нем известно.

Недавно мы также сообщали, какую зарплату он получает на своей нынешней должности.