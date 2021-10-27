По данным "Страны", нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук согласилась принять предложение занять пост министра по делам оккупированных территорий.

Как мы уже писали, нынешний министр по делам оккупированных территорий Алексей Резников вскоре займет пост министра обороны вместо Андрея Тарана.

По данным нашего источника, Резников близок к главе Офиса президента Андрею Ермаку (также как и планируемый к увольнению Андрей Таран), а его главной задачей станут выступления с разными заявлениями на военную тему перед публикой (с чем были большие проблемы у Тарана).

Напомним, в Кабмине намечаются и другие перестановки. В частности, нынешний глава Гостаможни Павел Рябикин может стать вице-премьером, сменив на этом посту Олега Уруского.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Зеленский накануне довыборов в Раду поменял губернатора Херсонской области, чтобы расчистить дорогу в Раду кандидату от "слуг".

Также мы сообщали, что доктор Комаровский рассказал, как отказал Зеленскому из-за того, что назначения делаются "по принципу личной преданности вождю".