Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что президент Владимир Зеленский предлагал ему должность министра здравоохранения, а затем и депутатский мандат "Слуги народа". Оба раза он получил отказ, как рассказал сам врач в эфире "Украина 24".

"Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу... Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения - это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине - медицинская наука, польза для людей или бизнес", - рассказал он.

После этого, говорит Комаровский, Зеленский предложил ему пойти в депутаты от "Слуги народа". Но и на это получил отрицательный ответ.

Кроме того, Комаровский в целом негативно оценил кадровую политику Зеленского.

"Когда начались кадровые назначения и когда я увидел, что все назначения делаются не по принципу профессионализма, а по признаку личной преданности вождю, то я понял, что мне тут конечно однозначно делать нечего", - сказал Комаровский.

Напомним, в ходе этого же интервью Комаровский рассказал, что нардепа Антона Полякова, которого похоронили в Чернигове, вероятно, хотели не убить, а просто напугать и скомпрометировать.