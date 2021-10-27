Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Херсонской области.

Назначенный в марте главой ОГА Сергей Козырь уволен со своего поста по собственному желанию.

На его место назначен бывший водитель мэра Херсона Геннадий Лагута, которого считали фаворитом довыборов в Верховную Раду, запланированных на воскресенье, 31 октября.

Указы об увольнении Козыря и назначении Лагуты опубликованы на сайте главы государства.

Известно, что Сергей Козырь был назначен главой ОГА 1 марта 2021 года. До этого он временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА

Напомним, главным фаворитом довыборов в Раду по Херсонской области считали соратника и бывшего водителя мэра Херсона Колыхаева Геннадия Лагуту. Там же баллотируется от "слуг" и губернатор области Сергей Козырь. Но шансов победить у него практически не было. На днях распространились слухи, что Офис президента предложил Колыхаеву сделку: уже на этой неделе Лагута назначается губернатором вместо Козыря, снимается с выборов, призывая голосовать за Козыря. Подробнее об этой истории мы писали в отдельном материале.

Также "Страна" сообщала, что локдаун не станет помехой для довыборов в Раду в Херсонской области.