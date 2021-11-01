Сегодня, 1 ноября, в Киеве вступили в силу ограничения "красной" зоны эпидемиологической опасности. Согласно новым правилам, общественным транспортом могут пользоваться только привитые от коронавируса, переболевшие Covid-19 или люди с негативным результатом ПЦР-теста.

Как в столице работают новые ограничения проверил корреспондент "Страны".

Корреспондент наблюдал, как происходит процесс проверок около метро "Академгородок", где у входа стоят несколько сотрудников полиции и солдат Национальной гвардии. Но за более чем 20 минут наблюдения они не проверили ни одного человека. Все желающие беспрепятственно могут попасть в подземку.

Внутри метро полиция также обещает запустить мобильные группы для проверки сертификатов непосредственно в вагонах. Но корреспонденту "Страны" они не встретились.

К слову, людей в метро несколько (на процентов 20-30) меньше, чем в обычный будний день. Но гораздо больше, чем во времена апрельского локдауна, когда туда пускали только по спецпропускам.

Ранее "Страна" подробно писала, как изменится жизнь в столице с 1 ноября.

Также сообщалось, что в кинотеатрах Киева собираются проверять только наличие ковид-сертификата, но не его подлинность.