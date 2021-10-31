Совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач рассказал "Стране", как будет пускать зрителей на сеансы с 1 ноября, когда Киев входит в красную зону карантина.

"Документы проверяем визуально. Не у всех есть "Дия", и это дольше. Когда, я дважды в сентябре проходил пограничный контроль в Борисполе, пограничники также проверяли мой сертификат только визуально", - сказалл Деркач.

Он акцентировал, что проверять подлинность сертификатов вакцинации у посетителей не будут. Только их наличие.

"Я считаю, мы не должны и не можем проверять достоверность сертификатов, мы не сможем отличить поддельные, поэтому проверяем только их наличие", - уточнил Дмитрий Деркач.

Кроме того, совладелец сети ожидает падения посещаемости в ноябре на 20-30%.

"В Одессе у нас было очень большое падение, процентов на 40. Думаю, что в Киеве будет немного меньше (20-30%). Мне как-то интуитивно кажется, что в Киеве наша аудитория более сознательная, и к тому же киевляне видели, что в регионах действительно довольно жесткий контроль документов в ресторанах, кинотеатрах, межгородском транспорте", - добавил Дмитрий Деркач.

Совладелец сети кинотеатров также сообщил, как в целом оценивает нынешнюю модель карантина с привилегиями для вакцинированных.

"Такой подход во всем мире. Сложно оценивать, правильно это или нет. Единственное, если уже вводятся ограничения, то они должны быть для всего, для общественного транспорта в том числе. А то получается, что в кинотеатр можно только вакцинированным, а в метро можно спокойно тереться друг об друга", - отметил Дмитрий Деркач.

На вопрос "Страны", как при покупке билета онлайн проконтролировать, есть ли у клиента сертификат вакцинации, Деркач ответил: "У нас выскакивает предупреждение, что мы на входе в зал проверим документы".

Напомним, с 1 ноября столица переходит в красную зону карантина, в которой начнут действовать ужесточенные ограничения. В связи с этим в Киеве многие общественные места можно будет посещать только при наличии ковид-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.