За день до перехода в "красную" зону карантина в массовых пунктах вакцинации киевляне образуют колоны по 100-200 человек, которые хотят получить прививку. В одной из очередей в столичном "Эпицентре" произошло недопонимание между людьми, которое закончилось массивной дракой между стоящими в очереди

Видео появилось сегодня, 31 октября, в социальных сетях.

На коротком фрагменте записи видно, как двое мужчин сцепились друг с другом в драке и упали на пол, вокруг них образовалась потасовка.

В частности, женщина в розовой куртке ногами пинает одного из лежащих мужчин, слева другая представительница слабого пола набросилась на мужчину пожилого возраста и что-то яростно требовала от него.

А некоторые люди с криками "Не надо драться, прекратите!" пытались прекратить потасовку, однако большинство предпочли просто ожидать своей очереди на прием к доктору.

Напомним, с 1 ноября столица переходит в красную зону карантина, в которой начнут действовать ужесточенные ограничения. В связи с этим 31 октября киевляне образовали очереди из сотен желающих получить прививку возле пунктов массовой вакцинации.