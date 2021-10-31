С 1 ноября столица переходит в красную зону карантина, в которой начнут действовать ужесточенные ограничения. В связи с этим 31 октября киевляне образовали очереди из сотен желающих получить прививку возле пунктов массовой вакцинации.

Об этом сообщает "Суспильне".

Около 15:00 возле пункта массовой вакцинации в Международном выставочном центре очередь состояла почти из 200 человек.

Возле помещения МВЦ дежурит представитель городской охраны, который контролирует продвижение очереди и направляет каждого к определенной живой колоне из желающих вакцинироваться. Очередь состоит из двух групп - без записи, в которой находятся до 200 человек и по записи - около 50 человек.

Две очереди на вакцинацию возле здания МВЦ

А вот в киевском ТРЦ "Гулливер" вакцинация возможна только по предварительной записи. В то же время на НСК "Олимпийский" насчитывалось сотни желающих получить прививку. Там свою работу выполняют две медсестры, один фельдшер-регистратор и врач.

Очередь на вакцинацию в ТРЦ Гулливер

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что с 1 ноября Киев перейдет в красную зону карантина, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, с понедельника ученики киевских школ не вернутся за парты после осенних каникул. Их обучение будет проходить исключительное в дистанционном формате. Детские сады будут работать, но с правилами "красной" зоны - при условии 100% вакцинации персонала.

Городской транспорт и общественные места продолжат работать в обычном режиме, однако воспользоваться этими благами цивилизации смогут только вакцинированные пассажиры, переболевшие Covid-19 или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

В связи с эти, киевляне повсеместно хотят вакцинироваться от коронавируса. Очереди из желающих вакцинироваться выстраиваются не только в местных больницах, но и в центрах массовой вакцинации.