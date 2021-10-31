В киевские торгово-развлекательные центры детей не будут пускать без вакцинированных от COVID-19 родственников.

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" .

"Надо, чтобы не было скопления в ТРЦ детей. Поэтому дети должны быть в сопровождении с родителями или другими родственниками", — заявил он.

Кроме этого, по словам Рубана, Дельта-штамм коронавируса прежде всего воздействует на детей и подростков. Они, в свою очередь, являются катализаторами распространения ковида.

"Мы наблюдаем сегодня эпидемию коронавируса среди невакцинированных, и именно дельта-возбудителя, который максимально циркулирует среди населения, а дельта-возбудитель поражает прежде всего детей и подростков, которые являются той движущей силой процесса, который распространяет инфекцию... Во-вторых, у нас сегодня есть красная зона в городе Киеве. С завтрашнего дня ребенок должен находиться на дистанционном обучении. Основная задача для борьбы с эпидемией - это не допустить скопления людей", — говорит Рубан.

На вопрос о том, есть ли риски подхватить коронавирус в скоплении людей в пунктах вакцинации, которые находятся в этих очередях, Рубан утверждает, что такой риск есть.

"Есть проблематика относительно очередей. Ежедневно работают с очередями сотрудники Департамента здравоохранения, всем разъясняют, что мобильная бригада может обеспечить не более 150 человек, но очереди сегодня создаются. Это очень хорошо с одной стороны, что люди начали вакцинироваться, но действительно, скопление людей, может привести к распространению инфекции. Потому это ежедневная работа, и это является проблематикой в городе Киеве", — сказал он.

Также чиновник напомнил о том, какие документы необходимо иметь пассажирам муниципального транспорта в столице.

"Что касается общественного транспорта, то можно находиться в транспорте в маске, с документами - желтым или зеленым сертификатом, или одна, или две дозы прививки, или иметь при себе ПЦР-тест, или тест на антиген, или иметь справку о выздоровлении. Справки должны быть. Поэтому транспорт сегодня работает не так, как ТРЦ и другие заведения. Можно использовать одну дозу, а потом прививаться второй", — сообщил Рубан.

Помимо всего прочего, как заявляет Рубан, в Киеве пассажирам транспорта для поездки разрешено использовать сертификат о вакцинации с одной прививочной дозой.

"Киев впервые ввел свое правило, потому что в правительственных документах ограничения касаются только вопроса межрегионального транспорта. Городской транспорт там не прописан. Поэтому Киевская городская власть обратилась к правительству с целью внесения корректив в постановление Кабинета министров", — подытожил он.

Напомним, с 1 ноября Киев перейдет в красную зону карантина. Новые ограничения будут предусматривать также и ужесточение масочного режима. Так, носить маску или другое средство защиты нужно будет не только в помещениях.

Также "Страна" опросила столичных владельцев бизнеса в сфере услуг и выяснила, как они готовятся к "красной зоне" карантина.