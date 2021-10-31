За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине обнаружили 17430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 1108, медработников – 178.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

177 765 человек вакцинированы против Covid-19. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы - 44 514 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 5 663 человека;

летальных исходов – 336;

выздоровели – 5 269 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 922 302 человека;

выздоровели – 2 436 213 человек;

летальных случаев – 67 729;

проведено ПЦР-тестирование – 14 426 626.

Показатели коронавируса в течение недели оставались на высоком уровне. 29 октября в Украине обнаружили 26 198 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 1643 ребенка и 379 врачей. Лидерами по суточному приросту новых случаев остаются Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

За день до этого суточный прирост зараженных коронавирусом находился на уровне 26 870 человек, что являлось антирекордом за все время пандемии. А перед этим Минздрав зафиксировал 26 072 новых случая заражения.

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