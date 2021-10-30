Бывший глава МВД Арсен Аваков сообщил, что выздоровел от коронавируса, и в понедельник,1 ноября, выйдет на работу.

Об этом он написал в Facebook в комментарии под постом недельной давности, где сообщал о болезни.

"Всем, кто переживал - спасибо! Сегодня получил отрицательный тест пцр. В понедельник пойду поработаю" -написал Арсен Аваков 30 октября.

Аваков сообщил, что переболел коронавирусом и выйдет на работу. Источник: Facebook/Арсен Аваков

Ранее "Страна" информировала, что 22 октября экс-глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил, что заболел коронавирусом.

"Сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки. Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя!", - написал Аваков 22 октября.

Также мы писали, что бывший глава министерства внутренних дел Арсен Аваков после своей отставки продолжает постить оригинальные снимки. Например, как он сидит в уличном кафе с колбой красного вина.