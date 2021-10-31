В ноябре Киев переходит в красную зону карантина, невакцинированных бюджетников могут начать отстранять от работы, вступают в силу обновленные правила ПДД, а синоптики прогнозируют первый снег и мороз.

Собрали, чего ждать украинцам от последнего месяца осени 2021 года.

Красная зона карантина

С 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Об этом заявили власти города, хотя правительство такого решения пока не принимало.

Но, видимо, ограничения этой зоны вступят в силу, даже если центральная власть оставит столицу в оранжевой зоне (как это было во Львове).

Самое важное изменение - в общественный транспорт будут пускать только с сертификатом о вакцинации, отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген.

В столичные ТРЦ, отели, спортзалы и рестораны также пустят только с ковид-сертификатом или ПЦР-тестом.

В школах будут учиться на дистанционке, детские сады будут работать, но с правилами "красной" зоны - при условии 100% вакцинации персонала.

Кроме Киева в красной зоне по состоянию на 1 ноября находятся 15 областей: Херсонская, Сумская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Отстранение от работы невакцинированных

С 8 ноября вступает в силу решение Кабмина об отстранении от работы сотрудников без "зеленых" сертификатов о вакцинации.

Речь идет о чиновниках, сотрудниках образовательных учреждений, школ, детсадов. Точный список определяют власти на местах.

Бюджетников обещают не увольнять, а отстранить до момента вакцинации с частичным сохранением зарплаты. Исключение сделают только для лиц с подтвержденными противопоказаниями к вакцинации.

Цены на газ

Месячный тариф на газ в ноябре у разных поставщиков колеблется от 7,7-7,8 грн до 38-38,3 грн за куб.

Самый дешевый газ для населения у ООО "Энерджи Трей Груп", "Уманьгазсбыт", "Черкассыгазсбыт", "Маргаз", "Галнафтогаз" - от 7,7 до 7,9 грн.

Самый дорогой у "Львовэнергосбыт", "Хмельницкэнергосбыт", "М Газ Трейдинг", "Ритейл Сервис", "ТАС Энергия" - от 35 до 38,35 грн.

Годовые тарифы от 7,7 грн до 13,5 грн.

Данные index.minfin.com.ua

Изменения ПДД: новые знаки, разметка и велосипедисты

С 1 ноября вступают в силу обновленные правила дорожного движения, которые коснутся новых знаков, разметки и велосипедистов.

Заработают ограничения скорости движения за пределами населенных пунктов. Будет запрещено двигаться со скоростью 110 км/ч, если транспортные потоки противоположных направлений, не разделены разметкой 1.2 (широкая сплошная линия).

Появятся новые дорожные знаки. Среди них - диагональный пешеходный переход, начало и конец платной дороги, остров безопасности и другие.

Вводится новая разметка для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог, для обозначения места концентрации ДТП и т.д. К действующей вертикальной разметке добавляется новая - желто-красная.

Вводится новое определение велосипедной дорожки (дорожка с покрытием за пределами проезжей части), велосипедной полосы (в пределах проезжей части). Велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, если его нет – то в соответствии с требованиями ПДД.

К трем общепринятым типам дорог (международные, национальные, региональные) добавится четвертый - территориальные.

Детально эти правила мы разбирали здесь.

Погода в ноябре

В Укргидрометцентре сообщили, что средняя месячная температура будет на уровне +1...+7. Месячный объем осадков в пределах нормы: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

Народный синоптик Леонид Горбаль прогнозирует, что уже 8-10 ноября могут пойти дожди с мокрым снегом, а 14-16 ноября - снег. После этих дат может прийти мороз, в 20-числах - вновь пойдет снег.

По прогнозу ресурса gismeteo, в начале месяца в Киеве днем будет +12...+15, временами будет идти дождь. После 7 ноября похолодает до +6...+8 днем. При этом в основном будет солнечная погода. В конце месяца возможно пойдет снег, а ночью обещают мороз.

Прогноз погоды в Киеве в ноябре от gismeteo