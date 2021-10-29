Суммы штрафов за нарушение правил с тремя нулями. Фото: Википедия

С 1 ноября пользоваться общественным транспортом в Киеве разрешат только при наличии ковидных документов. За нарушение грозят гигантские штрафы от 17 тысяч гривен.

Об этом сообщается в Фейсбуке коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

С понедельника пассажиры будут обязаны иметь при себе один из документов:

  • ковид-сертификат о вакцинации;
  • отрицательный результат ПЦР-теста;
  • тест на антиген.

Последние должны быть сделаны не более чем за 72 часа до поездки.

Такие правила вводятся в соответствии с постановлением Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года.

Скриншот из Фейсбука КП Киевский метрополитен

Между тем одна из комментаторов написала, что сотрудники подземки в замешательстве из-за этих правил.

"Сотрудники полиции управления метрополитена до сих пор не в курсе, действительным сертификатом будет считаться одна или две дозы. У них вообще нет никакой информации и инструкций на понедельник внутри структуры. Они также не в курсе, какая конкретно служба будет проводить рейды. И это не секретность, не заданная уклончивость ответов, это подавленность и растерянность сотрудников", - сказано в комментарии.

Комментарий из Фейсбука

Напомним, 1 ноября Киев перейдет в красную зону карантина.

Ранее "Страна" подробно описывала, как будет жить столица с 1 ноября.

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