С 1 ноября пользоваться общественным транспортом в Киеве разрешат только при наличии ковидных документов. За нарушение грозят гигантские штрафы от 17 тысяч гривен.

Об этом сообщается в Фейсбуке коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

С понедельника пассажиры будут обязаны иметь при себе один из документов:

ковид-сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста;

тест на антиген.

Последние должны быть сделаны не более чем за 72 часа до поездки.

Такие правила вводятся в соответствии с постановлением Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года.

Между тем одна из комментаторов написала, что сотрудники подземки в замешательстве из-за этих правил.

"Сотрудники полиции управления метрополитена до сих пор не в курсе, действительным сертификатом будет считаться одна или две дозы. У них вообще нет никакой информации и инструкций на понедельник внутри структуры. Они также не в курсе, какая конкретно служба будет проводить рейды. И это не секретность, не заданная уклончивость ответов, это подавленность и растерянность сотрудников", - сказано в комментарии.

Напомним, 1 ноября Киев перейдет в красную зону карантина.

Ранее "Страна" подробно описывала, как будет жить столица с 1 ноября.