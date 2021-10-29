Сегодня, 29 октября, в киевское кафе Nebos, которое открыто отказывается соблюдать правила карантина, снова пришли с проверкой. Проверка проходит в заведении в данный момент, сообщила собственница кафе Ирина Богданович.

При этом контролирующие органы не зашли в заведение дальше холла. Проверяющая не осмотрела помещение, а сразу начала отмечать в документах "галочками" многочисленные нарушения в работе кафе. Оснований для проверки собственникам кафе не назвали. Владельцы называют эту проверку незаконной.

Несмотря на давление контролирующих органов, Ирина Богданович сообщила "Стране", что заведение продолжит работать на следующей неделе, когда Киев перейдет в "красную" зону карантина. При этом в кафе будут впускать абсолютно всех посетителей – без паспорта вакцинации, без теста и без маски.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону эпидемической опасности. В числе прочих ограничений, в рестораны и кафе можно будет пускать только посетителей с ковид-сертификатом или отрицательным результатом теста на коронавирус. То есть такие заявления владелицы ресторана говорит о том, что правила карантина в кафе соблюдаться не будут.

Ранее Богданович рассказала, что в ее заведение приходила полиция и собирается делать это ежедневно и каждый же день закрывать его за нарушение карантина.