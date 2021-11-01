С сегодняшнего дня Киев ушел в красную зону карантина. Такое решение приняли на прошлой неделе власти столицы, а в четверг его узаконила госкомиссия по чрезвычайным ситуациями.

Режим красной зоны требует наличие отрицательного ПЦР-теста или ковид-сертификат для посещения торговых центров, ресторанов, непродовольственных магазинов и прочей сферы услуг.

Также киевские власти предписали ездить в общественном транспорте только привитым, или же переболевшим, или с ПЦР-тестом.

Но это в теории, а на практике такие требования соблюдаются далеко не везде.

Заведения и транспорт, которые вынуждены придерживаться новых правил, откровенно пустуют. Подобная ситуация была в Москве, когда там стали пускать по QR-кодам. То есть первый же день красной зоны в Киеве показал, что уровень вакцинации даже в столице крайне низкий. Однако это компенсируется необязательностью выполнения норм красной зоны. По сути, бизнес воспринимает новые правила красной зоны (где вакцинированным все позволено) как возможность работать в прежнем режиме, не особо проверяя сертификаты и тесты.

Как Киев проводит первый день в красной зоне, разбиралась "Страна".

Красный Киев. Главные ограничения

1. Только с негативным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно будет посещать:

заведения питания,

отели,

спортзалы,

фитнес-центры,

ЦНАПы,

управления пенсионного фонда,

массовые мероприятия,

ТРЦ

Также весь персонал этих структур должен иметь ковид-сертификаты.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР.

2. Дистанционное обучение. С понедельника дети за парты не возвращаются. Учебный процесс возобновляется только в дистанционном режиме.

В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемситуации.

3. Работа детских садов. Дошкольные учреждения работают, но с правилами красной зоны - при условии вакцинации 100% персонала.

4. Общественный транспорт не закрывается. Но в нем ездить смогут только вакцинированные пассажиры, переболевшие или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе.

Пустое метро и забитые маршрутки

Метро из-за требования ковид-сертификатов с утра было почти пустое. Вот такие кадры публиковало сообщество "Киев, подвези".

Но затем народ осмелел и потянулся в подземку - на входе в большинство станций метро ни у кого ничего не проверяли.

Журналист "Страны" около станции метро "Академгородок" наблюдал за несколькими сотрудниками полиции и солдатами Национальной гвардии, которые, по идее, должны выборочно проверять Covid-документы.

За 20 минут наблюдения правоохранители не провертели ни одного человека. Все желающие беспрепятственно могли попасть в столичную подземку. В комментарии "Стране" дежурные полицейские на станции метро "Академгородок" заявили, что состоянием на 09:50 они не зафиксировали ни одного случая нарушений карантинных правил.

Также они сказали, что организовываются и мобильные группы, которые будут проверять наличие сертификатов прямо в вагонах метро и, если их нет, выписывать штрафы (17 тысяч гривен). Но журналист "Страны" их не встретил.

Правда, читатели "Страны" сообщают, что патруль попадался и на ряде станций полиция проверяла документы на входе, но это пока явно не массовое явление.

Один из пользователей соцсети ТикТок поделился видео, на котором можно заметить очередь рядом со станицей метро "Черниговская". Для горожан открыт только один вход, из-за чего перед станцией столпились десятки человек в тесной толпе.

При этом, возле метро по громкоговорителю пассажирами объявляют, что станция работает с временными ограничениями во избежание скопления людей. Автор иронично подписал видео: "Звучит, как издевательство".

При этом в маршрутках, где сложнее контролировать посадку, чем в метро, ситуация еще хуже.

"Ужас и ненависть в красной зоне. Эпизод первый. Маршрутка №302. Кашель, давка, каждый третий без маски", - описывает ситуацию киевлянин Влад Красинский.

Причем запускают в эти маршрутки часто без каких-либо проверок, в чем убедилась "Страна".

Например, возле станции метро "Позняки:, где крупный автобусный узел, за 15 минут наблюдения не было ни одного патрульного. При желании корреспондент "Страны" мог бы без проблем уехать на одной из маршруток.

Посадка на автобусы идет беспрепятственная.

Впрочем, такая ситуация не везде. Ближе к центру полиция проверяет пассажиров троллейбусов. Проверки, как пишут подписчики пабликов, нечастые, но они есть.

Также проверяют пассажиров межобластного сообщения - например, едущих в Киев из Полтавы этой ночью.

Киевляне, которые не вакцинировались, по итогу массово пересели на такси или личный транспорт, о чем говорят пробки на дорогах и выросшие тарифы на извоз.

Чтобы добраться с Академгородка на Владимирскую нужно заплатить 227 грн. И приложение сразу предупреждает, что сейчас очень много заказов и у водителей загруженность выше, чем обычно.

Макдональдс пустой, зато с проверками

Чтобы попасть в McDonalds, нужен сертификат вакцинации только с двумя прививками или ПЦР-тест.

"Страна" сняла процесс проверки COVID- документов в "Макдональдсе" на Академгородке. Паспорта вакцинации проверяют через приложение "Дия", а в ПЦР-тестах смотрят дату тестирования.

Впрочем, проверки делают свое дело - клиентов здесь практически не стало.

А вот другие заведения такой пропускной режим не внедряют. Например, в кофейню "Хлебный" на Льва Толстого нашего корреспондента пустили без проверок. Правда, персонал работает в масках, а на входе висит предупреждение о социальной дистанции.

Во многих кафе и ресторанах проверяют сертификаты вакцинации, но не сканируют их, а верят на слово. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор РБК "Украина" Сергей Щербина.

А в некоторых ресторанах обходятся и вовсе без проверок. В этом убедился корреспондент "Страны", когда посетил несколько ресторанов и проверил их на предмет соблюдения карантинных ограничений. Из трёх ресторанов, где побывали журналисты "Страны (а именно: "Паштет", "Рукола", "Fish & Chips на Крещатике), ни в одном не соблюдают карантинные предписания.

У посетителей не проверяли Covid-документы и не измеряли температуру клиентам. При этом загруженность этих заведений была ниже обычной для этого времени суток.

За период наблюдения за вышеупомянутыми ресторанами, "Страна" не увидела представителей правоохранительных органов, которые бы проверяли рестораны и места общественного питания на предмет соблюдения карантинных ограничений.

"Чипированных на глаз определяют". Магазины и ТРЦ

В торгово-развлекательные центры киевлян могут пускать без ковид-сертификатов только в некоторые заведения:

продуктовые магазины и магазины продажи медтехники

аптеки

магазины гигиены и бытовой химии (например, Ватсонс или Ева)

центры торговли мобильной связи (Comfy, Мойо, Цитрус и т.д.)

банки

цветочные магазины

почтовые отделения

ремонтные мастерские

ветеринарные центры и зоомагазины

химчистки

салоны красоты, парикмахерские

отделения интернет-провайдеров

В ТРЦ Dream Town придумали, как отделить посетителя, идущего в салон красоты, от посетителя, который направляется в ресторан. Решили ставить красивый штамп на руку, как в клубах. Об этом написал совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский у себя в Facebook.

В некоторых магазинах у посетителей также спрашивают о вакцинации, но скорее для проформы. Вот как это описывает блогер Денис Гороховский:

"Утро. Магазин. Заходим с коллегой.

Продавщица: - У вас вакцина есть?

Я: - Да

Пр: - И у второго мужчины?

Я: - Тоже

Пр: - Хорошо, проходите.

Хотя, возможно, она чипированных на глаз определяет, а спросила исключительно для проформы…".

В "Гулливере" при входе, как всегда, охранник. Но на этот раз он не только измеряет температуру, но и проверяет сертификаты. Хотя проверка носит формальный характер.

Паспорта вакцинации никто не сканирует и не проверяет на подлинность, достаточно показать документ и охранник моментально пропускает, не всматриваясь, что там написано.

При этом работают абсолютно все торговые площадки. Отдельных проверок при входе в фуд-зону или какие либо магазины нет.

Непродовольственные магазины Zara, "Цитрус", "Все свои" открыты и работают в привычном режиме.

В магазинах Zara и "Все свои" у входа охранники проверяют наличие COVID-документов, а именно паспорт вакцинации (допускается одна доза), но никто паспорт не сканирует и не проверяет на подлинность. К ПЦР-тесту нужно предъявить паспорт, чтобы подтвердить его подлинность.

А вот в магазине "Цитрус" на Крещатике никто никаких документов не проверяет. При входе охранник магазина только меряет температуру, больше никаких ограничений нет.

К слову, людей в магазинах немного.

Все МАФы в подземном переходе на Майдане Независимости открыты и работают в штатном режиме. В любой МАФ можно зайти без каких-либо COVID-документов. Открыты абсолютно все торговые точки.

ТЦ "Бессарабский квартал" работает без соблюдения карантинных ограничений красной зоны.

На входной двери висит напоминание о необходимости ношения маски и соблюдении социальной дистанции.

В ТЦ открыты все торговые площадки и в них никто не проверяет Covid - документы.

Школьная дистанционка

Дети с 1 ноября учатся из дома. И если родители тоже работают дистанционно, то получается двойное комбо. Остается запасаться терпением, чтобы переждать красную зону.

Причем у некоторых детей даже на дистанционке не отменяется пение гимна в начале уроков. Его слушают из планшета, стоя навытяжку.

"Утро понедельника, дистанционное обучение первоклассника.

Начинается первый урок с гимна.

P.S. Надо силы и терпение пережить этот карантин", - написала в Facebook бывшая сотрудница Офиса президента Юлия Ковалив, опубликовав фото первоклассника, который слушает гимн Украины через планшет.

Очереди на вакцинацию

Вместе с этим в Киеве продолжают выстраиваться огромные очереди на вакцинацию. Вот очередь в клинике на улице Вышгородской.

Но стоят долго те, которые не записаны предварительно. Те, кто записались на конкретное время через Хелси, управляются за минут 10-15.

Впрочем, не везде процесс проходит спокойно. В воскресенье была давка в центрах вакцинации. Народ торопился получить прививку накануне 1 ноября.