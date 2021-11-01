С сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону карантина. В столичные ТРЦ, отели, спортзалы и рестораны посетителей должны пускать только с ковид-сертификатом или ПЦР-тестом.

Такие же правила распространяются и на ЦНАПы, управления пенсионного фонда, ТРЦ и непродовольственные магазины. Ковид-сертификаты обязательны также для сотрудников этих учреждений. Кроме того, дети и подростки могут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР.

Киевские школьники с 1 ноября перешли на дистанционку. Детские сады продолжают работать, но при условии вакцинации 100% персонала.

На общественном транспорте в условиях локдауна могут ездить только вакцинированные пассажиры, переболевшие или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе.

Киевляне уже делятся в соцсетях фотографиями из киевской подземки, в которой непривычно мало пассажиров для утра понедельника.

Фото: Telegram/ Киев, подвези

Утром 1 ноября, по информации сервиса Google Maps, на дорогах Киева заметно усложнение движения транспорта. На дорогах образовались масштабные пробки.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, какие правила карантина действуют в Киеве с 1 ноября.

Также мы сообщали, что накануне красной зоны возле центров вакцинации на улицах Киева выстраивались гигантские очереди.