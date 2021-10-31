В Украине "красная" зона карантина стала самой большой, а в "желтой" зоне остались только два региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "красной" зоне находятся 15 областей:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская

В оранжевую зону вошли 8 областей:

Винницкая,

Волынская,

Полтавская,

Тернопольская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая,

Киев

В "желтой" зоне карантина остались только 2 области

Кировоградская,

Закарпатская

Напомним, в красной зоне запрещается работа: заведений общепита (кроме доставки и на вынос); ТРЦ и других развлекательных заведений; учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов; непродовольственных рынков и магазинов; спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Исключение: если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированные или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.

Напомним, в Украине фиксируют 17 430 новых случаев Covid-19 за прошедшие сутки. Из них детей – 1108, медработников – 178.

Как писала "Страна", 30 октября в красную зону карантина перешли сразу 7 областей, в желтой осталось всего два региона.