В Украине "красная" зона распространилась на 15 областей. Список
В Украине "красная" зона карантина стала самой большой, а в "желтой" зоне остались только два региона.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В "красной" зоне находятся 15 областей:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская
В оранжевую зону вошли 8 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Киев
В "желтой" зоне карантина остались только 2 области
- Кировоградская,
- Закарпатская
Напомним, в красной зоне запрещается работа: заведений общепита (кроме доставки и на вынос); ТРЦ и других развлекательных заведений; учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов; непродовольственных рынков и магазинов; спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Исключение: если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированные или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.
Напомним, в Украине фиксируют 17 430 новых случаев Covid-19 за прошедшие сутки. Из них детей – 1108, медработников – 178.
Как писала "Страна", 30 октября в красную зону карантина перешли сразу 7 областей, в желтой осталось всего два региона.