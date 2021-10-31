В Украине красными стали 15 областей. Фото "Страны"

В Украине "красная" зона карантина стала самой большой, а в "желтой" зоне остались только два региона.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "красной" зоне находятся 15 областей:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская

В оранжевую зону вошли 8 областей:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Киев

В "желтой" зоне карантина остались только 2 области

  • Кировоградская,
  • Закарпатская 

Напомним, в красной зоне запрещается работа: заведений общепита (кроме доставки и на вынос); ТРЦ и других развлекательных заведений; учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов; непродовольственных рынков и магазинов; спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Исключение: если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированные или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.

Напомним, в Украине фиксируют 17 430 новых случаев Covid-19 за прошедшие сутки. Из них детей – 1108, медработников – 178.

Как писала "Страна", 30 октября в красную зону карантина перешли сразу 7 областей, в желтой осталось всего два региона.

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