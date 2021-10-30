С сегодняшнего дня, 30 октября, из-за роста заболеваемости коронавирусом в красную зону карантина перешли сразу семь украинских областей. Так, в список вошли Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Кроме этого, уже с понедельника, 1 ноября, в красную зону перейдет и Киев.

Всего, согласно данным Минздрава, с 30 октября в красной зоне находятся 15 регионов Украины. В то же время в желтой зоне карантина на данный момент осталось всего две области - Кировоградская и Закарпатская.

Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а также до 1 ноября Киев, находятся в оранжевой зоне.

Также МОЗ напомнил о главных ограничениях, которые вводятся в красной зоне. В частности, рестораны, ТРЦ, непродовольственные магазины, спортзалы, учреждения культуры могут продолжать работать только в случае 100% вакцинации сотрудников и посетителей.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские школьники с понедельника переходят на дистанционку. Детские сады будут работать, но с правилами "красной" зоны - при условии 100% вакцинации персонала.

Кроме того, сообщалось, что Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве после ужесточения карантина.

Также мы рассказывали о том, по каким правилам с 1 ноября будет жить Киев.