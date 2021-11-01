В понедельник, 1 ноября, в первый день красной зоны, в Киеве продолжают выстраиваться огромные очереди на вакцинацию от коронавируса. В частности большое количество привиться собралось в клинике на улице Вышгородская.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В клинике образовалась очередь из тех, кто хочет получить прививку от коронавируса. Но подолгу в ней стоят только те, кто не записался предварительно. Жители Киева, которые записались на конкретное время через "Хелси", тратят на получение прививки 10-15 минут.

Напомним, с 1 ноября в Киеве вступили в силу ограничения "красной" зоны карантина. Это означает, что попасть в кафе, спортзалы, ТРЦ и непродовольственные магазины, в общественный транспорт и ЦНАПы могут только те, у кого есть ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, но последний действителен только в течение 72 часов.

В связи с этим в столице в последнее время резко увеличилось количество желающих получить прививку от коронавируса. За день до перехода города в красную зону ожидающие прививки возле центра массовой вакцинации даже устроили масштабную драку.