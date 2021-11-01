В Киеве в аэропорту "Жуляны" пограничники обнаружили поддельные Сovid-сертификаты у пяти человек. Полицейские сообщили им о подозрении, и теперь им грозит до двух лет ограничения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

С помощью поддельных Сovid-сертификатов украинцы хотели избежать обязательной самоизоляции, но во время проверки их остановили пограничники. При сканировании QR-кода с их документов информация о вакцинации не отображалась, и на место событий вызвали полицию.

Как оказалось, Сovid-сертификаты о вакцинации были поддельными и их обладатели на самом деле не делали прививки от коронавируса. С помощью поддельных документов нарушители хотели избежать самоизоляции после путешествия. Фигуранты – ранее не судимые жители столицы и Киевской области, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

"Дознавателем Соломенского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой нарушители поставлены в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Украине с начала года открыли уже почти тысячу уголовных дел из-за поддельных ковид-сертификатов.

Также сообщалось, что на планшеты украинских полицейских установили программу для считывания QR-кода ковид-сертификата.