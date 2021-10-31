В приложении "Дия" упростили процесс генерации ковид-сертификатов - теперь это происходит без использования электронной подписи, по одному клику.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

Если ранее в приложении было необходимо подписывать запрос на сертификат "Дія.Підпис" (технология фото ID, "подписывать лицом"), и использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель), то сейчас для генерации сертификата достаточно зайти в приложение или на портал и нажать "Получить сертификат".

После этого, в приложении появится сертификат.

Однако перед этим необходимо обновить приложение.

По словам Федорова, на данный момент Минцифра принимает участие для упрощения ввода информации о вакцинации для врачей, чтобы решить все ошибки с дозами и нумерацией вакцин.

"Все силы кинуты на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин. Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе МОЗ/НСЗУ, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты по выздоровлению и ПЦР", - написал министр.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве проверять ковид-сертификаты у пассажиров общественного транспорта будут во время рейдов.

Напомним, блогерша Саша Бо пожаловалась на сбои с Covid-сертификатами в "Дії".