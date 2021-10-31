Украинская блогерша Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, пожаловалась на сбои в работе приложения "Дія", из-за которых оно не подтягивало сертификат о вакцинации. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Александра сделала первую дозу вакцины от коронавируса еще вчера, но в "Дії" документ еще не появился. При этом приложение писало, что указан неправильный номер партии вакцины и советовало обратиться к врачу, который проводил прививку, чтобы данные Александры исправили.

Александра жаловалась на "глюки" в госприложении "Дія". По ее мнению, это могло быть связано с тем, что с переходом регионов в "красную зону" карантина украинцы массово начали вакцинироваться, и система не справляется с нагрузкой.

"Мой сертификат до сих пор не появился в приложении… Начинаю переживать. Потому что все, что у меня есть, это видеодоказательство того, что я вакцинирована… В "Дие" документ не подтягивается, система глючит, очень много жалоб сейчас на программу - почему до сих пор не внесли? Наверное, система перегружена, потому что все начали массово вакцинироваться", - говорила Саша Бо.

Она также уточняла, что ей придется делать ПЦР-тесты, чтобы посещать заведения Ивано-Франковска, пока она не получит сертификат о вакцинации. "Блин, тупо выбора другого нет", - отметила Александра Пустовит.

Кроме того, Александра рассказала о самочувствии после прививки. Так, у девушки сильно болела рука, в которую ей делали укол. "Рука болит настолько, что даже не могла нормально одеться и воспользоваться дезодорантом. Ночью не могла заснуть", - добавила Саша Бо. Также на второй день после прививки у нее поднялась температура выше 38 градусов.

Уточним, что на следующий день у блогерши появился Covid-сертификат. Как оказалось, документ не подтягивался из-за ошибки врача.

"Сегодня ночью у меня появился сертификат вакцинации. Многие писали мне, что он появляется только после второй прививки, но нет! Вот так он должен выглядеть в желтом цвете. Как оказалось, это была ошибка врача… и такое происходит достаточно часто. Приложение тут ни при чем", - резюмировала Саша Бо.

Напомним, в Минцифры заявили, что четыре миллиона украинцев уже успешно сгенерировали ковид-сертификаты и в приложении "Дия".

Ранее в Минцифры объяснили, почему в "Дие" могут не генерироваться ковид-сертификаты. В частности, проблемы связаны с ошибками врачей при внесении данных о вакцинации.