Более 20 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса в центрах вакцинации на железнодорожных вокзалах "Укрзализныци".

Об этом сообщает в Telegram официальный канал "Укрзализныци" в субботу, 30 октября.

"В пунктах вакцинации, которые развернула АО "Укрзализныця" на вокзалах украинских городов, вакцинировалось уже более 20 тысяч желающих", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Дополнительный пункт вакцинации с субботы, 30 октября, заработал на вокзале станции Полтава-Южная.

Всего в Украине центры вакцинации от коронавируса "Укрзализныця" открыла на 27 железнодорожных вокзалах.

Украинцы вакцинируются на железнодорожных вокзалах. Источник: Telegram/"Укрзализныця"

Ранее "Страна" сообщала, что в "Укрзализныце" заявили, что намерены открыть пункты вакцинации на вокзалах во всех областных центрах страны.

Также мы писали, что Запорожская область ужесточает ограничения - автобусы и поезда будут доступны только вакцинированным.