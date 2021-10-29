На главном железнодорожном вокзале Львова полицейские пытались оштрафовать начальницу поезда Лисичанск-Ужгород за неправильно надетую маску. Начальница поезда отказывалась предоставить документы, подтверждающие ее личность, чтобы на нее составили протокол. Конфликт завершился, когда поезд двинулся по графику, а полицейские выскочили из вагона.

Видео инцидента в Facebook опубликовал блогер Олег Васильев.

Инцидент произошел в вагоне поезда. Полицейский просил начальницу поезда Лисичанск-Ужгород Маргариту Козак предоставить паспорт для составления на нее протокола о нарушении карантина, поскольку маска на ее лице не закрывала рот и нос. Маска на ней действительно была надета неправильно.

Когда начальник поезда отказалась предоставить паспорт, полицейские предложили доставить ее в дежурную часть для установления личности и составления постановления о наложении штрафа (размер штрафа составляет 170-255 грн).

Во время конфликта начальница поезда звонила по телефону на линию 102 и жаловалась на полицейских, требующих у нее документы. Полицейский утверждал, что не только начальник поезда нарушает условия карантина, но и многие пассажиры находятся в поезде без масок.

Впрочем, в итоге конфликт завершился, когда начальница поезда дала команду об отправке по графику. Когда состав тронулся с места, полицейские покинули вагон, так и не составив постановления о нарушении карантинных норм.

Видео инцидента в поезде. Источник: Facebook/ Олег Васильев

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 ноября 2021 года Киев переходит в "красную" зону карантина. Новые ограничения будут предусматривать также и ужесточение масочного режима.

Также мы информировали, что в Украине дети в условиях пандемии коронавируса так же, как и взрослые, должны носить маски в общественных местах. Это правило касается тех, кому уже исполнилось 12 лет.