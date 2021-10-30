Американское федеральное Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA) разрешило из-за чрезвычайной ситуации применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление ведомства FDA.

По данным FDA, детям до 12 лет вакцина будет вводиться в более низкой дозировке, составляющей примерно 10 микрограммов – одну треть от подростковой дозы: для возрастной группы от 12 до 15 лет дозировка составляет 30 микрограммов.

После заявления FDA свои рекомендации по применению вакцины должна представить группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Вероятнее всего, это произойдет на следующей неделе.

В ходе вакцинации специалисты будут уделять особое внимание частоте случаев развития миокардита, которые иногда наблюдались в результате применений вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, особенно у молодых мужчин.

Согласно отчетам Pfizer/BioNTech, эффективность вакцины по итогам клинических испытаний среди детей в возрасте от 5 до 11 лет составила 90,7 процента.

В опубликованных перед заседанием документах представители FDA заявили, что вероятные преимущества вакцины для этой возрастной группы явно перевешивают возможные побочные эффекты.

Хотя дети редко переносят COVID-19 в тяжелой форме или умирают от этого заболевания, у некоторых детей развиваются осложнения. Кроме того, число случаев заражения коронавирусом среди непривитых детей возросло из-за распространения штамма "Дельта".

Представители компании Pfizer сообщили, что в субботу начнут доставку детских доз вакцины в аптеки США.

Ранее "Страна" информировала, что министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от коронавируса детей 12-17 лет препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Причем делать им укол можно независимо от принадлежности к группе риска.

Также мы писали, что Moderna объявила о положительных результатах при испытании вакцины среди детей от 6 до 11 лет. В ближайшее время Moderna планирует передать полученные результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).