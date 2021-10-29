В Днепропетровской области ожидается старт массовой вакцинации от COVID-19 детей от 12 лет с выездом специальных медицинских бригад в учебные заведения. Об этом говорится письме Департамента образования и науки к руководителям техникумов и колледжей.

В документе Департамент ссылается на приказ Минздрава от 13 октября 2021 года №2234 о введение в действие решений оперативного штаба МОЗ Украины по реагированию на ситуацию, связанную с распространением инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации.

"Обладминистрацией начата работа по вакцинации детей возрастом от 12 лет, в частности, соискателей образования, которые учатся в учреждениях образования Днепропетровской области. Особенное внимание в вопросах вакцинации требуют соискатели образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на полном государственном обеспечении", - говорится в письме.

Также сообщается, что сейчас разрабатывают график выезда мобильных бригад в учреждения образования для вакцинации учащихся.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВОЗ заявили о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса.

Также мы сообщали, что после вакцинации от коронавируса в Украине умерли 118 человек. Минздрав не связывает смерти с прививкой.