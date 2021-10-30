В Киеве с 1 ноября специальные рейды будут проверять наличие сертификатов вакцинации от коронавируса или тестов у пассажиров общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода".

"Каждого человека мы не можем проверить, но мы будем делать рейды. И те люди, которые пренебрегают ключевыми правилами, будут оштрафованы. Извините, пожалуйста, мы должны это делать", - сказал мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что спецпропусков на проезд в общественном транспорте столицы больше не будет.

В Киеве специальные рейды будут проверять наличие ковидных документов у пассажиров. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что c 1 ноября пользоваться общественным транспортом в Киеве разрешат только при наличии ковид-документов. За нарушение грозят штрафы от 17 тысяч гривен. С понедельника пассажиры будут обязаны иметь при себе один из документов: ковид-сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или тест на антиген.

Также мы писали, что Киев, где решением местных властей с 1 ноября решили усилить карантин, с этого же дня переводят в "красную" зону эпидемической опасности.