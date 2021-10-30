За прошедшие сутки, 29 октября, в Украине от коронавируса были вакцинированы 317 209 человек. Данный показатель является самым большим с начала вакцинальной кампании в стране.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Так, вчера первую дозу вакцины получили 232 698 украинцев, а полностью процесс иммунизации завершили 84 511 человек.

За все время вакцинальной кампании в Украине первую дозу вакцины получили 10 022 976 человек. А две дозы – 7 377 032 человека. Всего в Украине сделано 17 400 008 прививок.

Напомним, сегодня утром в Украине обнаружили 26 198 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 1 643 ребенка и 379 врачей. Лидерами по суточному приросту новых случаев стали Днепропетровская (2 280), Одесская (1 973) и Львовская (1 880) области. Умер за сутки 541 человек, а в больницы попали 5 305 пациентов.

"Страна" также писала, что вчера в Украине суточный прирост зараженных коронавирусом находился на уровне 26 870 человек, что являлось антирекордом за все время пандемии. А позавчера Минздрав зафиксировал 26 072 новых случая заражения.

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