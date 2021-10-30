Накануне перевода Киева в красную зону карантина, который случится 1 ноября, горожане повсеместно хотят вакцинироваться от коронавируса. Очереди из желающих вакцинироваться выстраиваются не только в местных больницах, но и в центрах массовой вакцинации.

Соответствующие видеоматериалы выкладывают пользователи в соцсетях.

На фоне приближающегося локдауна в столице популярность прививок значительно возросла.

На опубликованных очевидцами кадрах можно заметить десятки горожан в пункте вакцинации в одном из столичных торгово-развлекательных центров. Желающие ожидали вакцину.

Кроме этого, очереди желающих получить прививку заметили и в магазине стройматериалов на Берковецкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что по решению местных властей с 1 ноября в Киеве решили усилить карантин, с этого же дня Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила перевести город в "красную" зону эпидемической опасности.

Также "Страна" рассказывала о том, по каким правилам с 1 ноября будет жить Киев.

Кроме того, мы писали о том, что в Киеве на НСК "Олимпийский" открывают пункт вакцинации от коронавируса.