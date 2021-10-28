Задержанному в Запорожской области 21-летнему создателю фейковой "Дии", которая якобы могла помочь подросткам купить алкоголь и сигареты, предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации Украины. Об этом в соцсети сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве", - написал Енин.

По его словам, предложение о стажировке не освобождает парня от ответственности по ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, накануне Киберполиция задержала 21-летнего создателя фейковой "Дии", которую он продавал по 100 гривен. Фиктивное приложение программист-самоучка создал самостоятельно, 26 августа. По его словам, сначала все выглядело, как шутка.

Также мы сообщали, что в Минцифры анонсировали отказ от "шейной гимнастики" для получения COVID-сертификата в "Дие".