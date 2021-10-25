Мошенники продают поддельное приложение "Дiя" для покупки алкоголя и сигарет несовершеннолетними. Видео рекламы, которая попадается пользователям, публикуют в соцсетях.

Приложение выглядит копией "Дії" для платформы Android, но со встроенным редактором данных. В нем предустановлены образцы студенческого билета, паспорта гражданина Украины, карточки налогоплательщика и удостоверения водителя.

Также обещают добавить с обновлением и Covid-сертификат. Мошенники отмечают, что фейковое приложение не вызывает подозрений у продавцов, в связи с чем несовершеннолетние могут покупать в магазинах алкоголь и сигареты.

Софт продают за 120 гривен и он рекламируется в Telegram и в Фейсбуке.

Конечно, подделка сразу обнаружится при сканировании штрих-кода в приложении. Поэтому использовать подделку не получится и покупать ее, конечно же, не нужно. Но прецедент примечательный.

Ранее "Страна" писала о том, что за выходные пограничники выявили более десятка поддельных ковид-сертификатов у желающих въехать в Украину.

Также мы сообщали, что Надежде Савченко готовятся вручить подозрение за поддельный ковид-сертификат.