Киберполиция задержала 21-летнего разработчика фиктивной "Дии"
Киберполиция на территории Запорожской области задержала 21-летнего разработчика фиктивного приложения "Дия", которое якобы могло помочь подросткам покупать алкоголь и сигареты.
Как сообщает Департамент Киберполиции, злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дия". В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.
Свою разработку парень продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.
Правоохранители блокируют каналы распространения фейкового приложения и устанавливают тех, кто купил фальшивое приложение.
В доме задержанного провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Фиктивное приложение программист-самоучка создал самостоятельно, 26 августа.
"Изначально все для шутки было", - сказал он.
Оплату за приложение он получал на свою личную карточку, поэтому, ожидаемо, его быстро поймали.
Ранее "Страна" писала о том, что мошенница взяла кредит по чужим документам через приложение "Дия".
Также мы сообщали, что карточные мошенники начали взламывать счета украинцев от имени председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.