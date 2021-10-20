Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров за сентябрь получил 43 тысячи гривен заработной платы, это на 9,8 тыс. грн меньше, чем его зарплата была месяцем ранее.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ секретариата Кабинета министров.

За сентябрь должностной оклад Федорова составил 29 746 гривен, также он получил командировочные в размере 13 283 гривен, а индексация дохода составила 44 гривны. То есть общая сумма средств, которую министр цифровой трансформации получил в сентябре, составила 43 074 гривны.

Из них 8 399 гривен - сумма удержанных налогов и сборов. То есть фактически за сентябрь Федоров получил на руки 34 674 гривны.

Напомним, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина за сентябрь получила 108,5 тысяч гривен заработной платы. Из них 55 179 гривен было выделено в качестве материальной помощи для оздоровления.

Также "Страна" сообщала, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко за сентябрь получил 549 800 гривен зарплаты. Примечательно, что должность главы НБУ Шевченко занял летом прошлого года. Ранее он был председателем "Укргазбанка".