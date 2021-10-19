За сентябрь министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, которую назначили на должность в конце прошлого года, получила 108,5 тысяч гривен заработной платы. Из них 55 179 гривен было выделено в качестве материальной помощи для оздоровления.

Об этом сообщается в ответе Министерства "Украинским новостям".

Таким образом, за сентябрь министр Лапутина получила 108,5 тысяч гривен заработной платы их которых:

47 525 гривен - должностной оклад,





5 693 гривны - отпускные,





70 гривен - индексация дохода,





55 179 гривен - материальная помощь на оздоровление.

После удержания налогов и сборов фактическая сумма, которую получила Лапутина на руки, составила 87 317 гривен.

Напомним, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров за август получил на руки зарплату в размере 42,5 тысячи гривен. Из них 2 894 - командировочные.

Также "Страна" сообщала, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко за сентябрь получил 549 800 гривен зарплаты. Примечательно, что должность главы НБУ Шевченко занял летом прошлого года.

До этого он был председателем "Укргазбанка", где, судя по декларациям, получал значительно большую заработную плату.