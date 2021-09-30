Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров за август получил 52 859 гривень заработной платы, из них 10 307 гривен - это сумма удержанных налогов и сборов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ секретариата Кабинета министров.

За август должностной оклад Михаила Федорова составил 49 892 гривны, также он получил командировочные в размере 2 894 гривны, то есть общая сумма, которую получил министр - 52 859. Из них 10 307 - сумма удержанных налогов и сборов, то есть фактически за август Федоров получил 42 552 гривны.

Напомним, вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников за август получил 55,4 тысяч гривен зарплаты, из которых 13 418 гривен - это командировочные.

Также сообщалось, что работники Министерства цифровой трансформации уже в текущем году получат зарплату в электронной гривне. Это произойдет в ходе совместного проекта Национального банка Украины и ведомства.

Ранее мы писали, что в Министерстве образования и науки пообещали не урезать зарплаты украинских учителей из-за карантина во время пандемии коронавируса и дистанционного формата обучения.