В Минцифры заявили, что четыре миллиона украинцев уже успешно сгенерировали ковид-сертификаты и приложении "Дия".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"...Мы видим каждую проблему: с номерами партий вакцин, отсутствием корректной информации о вакцинации. Врачи невероятно перегружены работой и мы стараемся автоматизировать для них процессы", - написал министр.

Также он добавил, что в ближайшем времени в приложении появится электронная подпись.

Отметим, что, по данным Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день две дозы вакцины от коронавируса получили 7 292 521 человек. То есть, почти в два раза больше, чем сгенерировано ковид-сертификатов в "Дие".

Напомним, ранее в Минцифры объяснили, почему в "Дие" могут не генерироваться ковид-сертификаты. В частности, проблемы связаны с ошибками врачей при внесении данных о вакцинации.

Также мы сообщали, что в Украине собираются запустить в приложении "Дия" новую версию ковид-сертификатов. Они будут удостоверять выздоровление после коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.